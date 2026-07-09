Jedan od najboljih igrača crno-belih u poslednje dve godine je čekao ponudu iz NBA lige, ali nije mogao da odbije grčkog velikana gde će navodno zarađivati preko 10 miliona evra za tri sezone. Crno-belima sleduje obeštećenje od 700.000 evra.

"Poslednje dve godine pokazale su mi koliko strasti ova igra budi širom sveta i koliko je košarka duboko povezana sa kulturom ljudi. Nikada nisam mogao ni da zamislim toliku energiju dok je nisam doživeo iz prve ruke. Na tom putu stvorio sam veze koje će trajati ceo život", napisao je Bonga uz seriju fotografija u crno-beloj opremi.

MVP finala Evropskog prvenstva 2025 je imao nekoliko primamljivih ponuda, u igri su bili Olimpijakos, Real Madrid, Barselona, ali na kraju odlučio da ode u Atinu.