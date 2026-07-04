Nemački košarkaš Isak Bonga nije više član Partizana, potvrdili su crno-beli.

Nemački reprezentativac je iskoristio klauzulu iz ugovora i godinu dana pre isteka napustio crno-bele.

- Bonga napušta Partizan Mozzart Bet! Nakon dve sezone, reprezentativac Nemčke je obavestio klub da će iskoristiti izlaznu klauzulu i platiti 700.000 evra za prelazak u drugi evroligaški klub. Hvala Izi! Želimo ti puno sreće i uspeha u nastavku karijere! - navodi se u objavi Partizana.

Već se pričalo da je blizu Barselone i da Španci imaju velike planove sa njim, ali je realna opcija bio i prelazak u Panatinaikos, kao i u Real Madrid koji je na klupu postavio Pedra Martinesa iz Valensije.

Tokom takmičarske godine u Evroligi beležio je 10,0 poena, 5,6 skokova i 1,5 asistenciju po meču, uz 14,3 indeks korisnosti, potvrdivši status jednog od najboljih defanzivnih krilnih igrača u takmičenju.