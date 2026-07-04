Saradnja između Crvene zvezde i OFK Beograda mogla bi uskoro da dobije još jedno poglavlje. Kako javlja MaxBet Sport, Daglas Ovusu i Mahmud Bađo bi mogli da budu pozajmljeni "romantičarima".

Ovusu je ovog leta bio blizu odlaska u Češku, ali transfer nije realizovan. Istovremeno, na Marakani su očekivali i konkretnu ponudu za Bađa, međutim do nje nije došlo. Zbog toga je procenjeno da je pozajmica u OFK Beogradu trenutno najbolje rešenje za razvoj obojice igrača.

Za Bađa se raspitivao Gacijantep, a bio je poziv i iz Poljske. Zagleblje je htelo vezistu na godinu dana sa pravom otkupa sledećeg maja, ali nije postignut konačan dogovor. Na Karaburmi bi trebalo da imaju značajnu minutažu.

Prema trenutnom planu, Ovusu i Bađo će se verovatno početkom naredne sedmice priključiti treninzima OFK Beograda na Zlatiboru i staviti na raspolaganje stručnom štabu.