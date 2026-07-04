Norvežanin Espen Eskas, glavni arbitar utakmice između Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala Mundijala, završio je svoj nastup na Svetskom prvenstvu.

Nakon velike drame i odluke koja je podelila planetu, Eskas je okončao svoj prvi Mundijal.

Takvu odluku je, nakon ogromnog pritiska javnosti, doneo Pjerluiđi Kolina, koji je zadužen za izbor arbitara na prvenstvu.

Iako je Norvežanin dobro odradio posao, a poslednju odluku koja je podelila planetu je doneo u skladu sa pravilima, više neće deliti pravdu.

Neki, ipak, smatraju da suđenje na Hrvatska – Portugal nije razlog izbacivanja Eskasa. Duele u kojima evropske selekcije igraju protiv ekipa sa drugih kontinenata svakako ne sude evropski arbitri, a treba napomenuti i da je na prvenstvu i dalje prisutna Norveška, što Eskasu smanjuje mogućnosti.





