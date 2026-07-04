Novi sportski direktor Partizana Radosav Petrović želi da vrati Bibarsa Natha u Partizan.

Odmah posle izborne skupštine je najavljeno da će Partizan razgovarati sa Nathom i ispitati teren povodom njegovog potencijalnog ostanka u crno-belom taboru.

Novi sportski direktor Partizana, bivši kapiten, Radosav Petrović, već je obavio nekoliko razgovora među kojima je bio i pomenuti Izraelac.

- Kada su u pitanju pojačanja u sportskom sektoru, priključiće nam se Goran Trobok u skauting službi. Juče sam razgovarao sa Bibarsom Nathom, trenutno je sa porodicom na odmoru. On je neko ko je ostavio veliki trag u ovom klubu i voleli bismo da se priključi. O tome ćemo pričati kad se vrati u Beograd. Verujem da ćemo na obostrano zadovoljstvo pronaći neko dobro rešenje i da će nam se priključiti - rekao je Petrović.

Koja bi bila Nathova uloga?

- Ostavili smo to da razgovaramo kad se vidimo, dali smo mu doznanja da bismo voleli. Ja bih lično voleo da se priključi sa znanjem, iskustvom i energijom. Videćemo se kad se vrati, popričaćemo o svemu i verujem da ćemo nači rešenje za sve - naveo je Petrović.