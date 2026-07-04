Brazilski napadač Že je i zvanično novi napadač Partizana.

Novi sportski direktor Partizana Radosav Raća Petrović najavio je ovaj transfer, koji je njegova prva akvizicija otkako je stupio na funkciju.



Že dolazi iz Goctepea na jednogodišnju plaćenu pozajmicu (150.000 evra) sa pravom otkupa, koji iznosi 2.000.000 evra. Brazilac će imati i bonuse za učinak, a kontrola nad otkupom je u rukama crno-belih.

Že je već krenuo ka Srbiji, gde će ga u ponedeljak čekati lekarski pregledi pre nego što se pridruži timu u Sloveniji.

- Nova je situacija što se tiče Džefersona, mogu da potvrdim da smo priveli taj transfer kraju. On će večeras krenuti iz Sao Paula, sutra stiže u Beograd. U ponedeljak ga čekaju lekarski pregledi, a posle toga sledi potpis ugovora. Radi se o pozajmici sa otkupom, gde mi imamo apsolutnu kontrolu - rekao je Petrović.