Vladimir Petković nije više selektor reprezentacije Alžira. Posle eliminacija u šesnestini finala Svetskog prvenstva i poraza od Švajcarske (0:2) on je smenjen.

Bivši selektor Švajcarske, a od februara 2024. na istoj funkciji u Alžiru, biće 10. selektor sa Mundijala koji je otpušten.

Zanimljivo da je Alžir sa njim produžio ugovor neposredno pred start Svetskog prvenstva.

Alžirce će skupo koštati ovaj potez, jer će morati Petkoviću da isplate nešto više od 3,5 miliona evra za ugovor.