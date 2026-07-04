Srpsko-engleski stručnjak Nestor El Maestro novi je trener Anortozisa, saopštio je kiparski klub.

Nestor El Maestro, odnosno Nestor Jevtić, rođen je u Beogradu 1983. godine, a u svojoj karijeri je vodio nekolicinu klubova. Najveći uspeh je imao sa Spartakom iz Trnave, pošto im je doneo titulu, da bi onda odživeo i brojne padove.

Stidi se svog porekla, a imena se odrekao kada je imao 16 godina kada se preselio u Englesku.

- Hteo sam da se rešim onog 'ić'. Nakon toliko godina u Engleskoj osećao sam se kao Britanac, a bilo me je i sram što sam iz Srbije koja je tada u svetu bila poznata kao agresor. Tiraninu Slobodanu Miloševiću, čije prezime se završavalo kao moje, sudilo se za ratne zločine - rekao je svojevremeno u intervjuu za Gardijan.

Radio je u CSKA iz Sofije dva puta, Šturmu, Al Tavunu, Goctepeu, Debrečinu i Al Najmi, ali bez uspeha.

Sada preuzima Anortozis.

Pored Nestora, u klubu će kao pomoćnik raditi i njegov sin Nikon El Maestro, što je potvrdio ovaj tim.

- Anortozis Famagusta objavljuje početak saradnje sa Nestorom El Maestrom, koji preuzima mesto glavnog trenera našeg tima do maja 2028. godine. Četrdesettrogodišnji trener poseduje UEFA Pro licencu i ima značajno iskustvo iz evropskih prvenstava, radeći sa uspehom na klupama CSKA Sofije, Šturma iz Graca, Spartaka iz Trnave, Debrecena i Al-Taavouna iz Saudijske Arabije.

Tokom svoje karijere osvojio je šampionsku titulu u Slovačkoj sa Spartakom iz Trnave u sezoni 2017/18, a zajedno sa njim u stručni štab dolazi i pomoćni trener Nikon El Maestro. Poželimo dobrodošlicu Nestoru El Maestru i Nikonu El Maestru u porodicu Anortozisa i želimo im puno uspeha u radu - navodi se u saopštenju kiparskog kluba.