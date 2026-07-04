Za novog potpredsednika EHCB-a imenovan je italijanski trener Serđo Skariolo.



Paskval (53) je na funkciji predsednika EHCB zamenio trenera Hapoela iz Tel Aviva Dimitrisa Itudisa. Skariolo je na mestu potpredsednika EHCB-a izabran umesto grčkog trenera Janisa Sferopulosa.

- Za četiri godine koliko sam bio predsednik, a Janis potpredsednik, uspeli smo da nadogradimo temelje koje su postavili osnivač, predsednik Željko Obradović i potpredsednik, osnivač Pablo Laso - izjavio je Itudis.



Paskval je naveo da je spreman za novu funkciju.

- Želim da se zahvalim svim svojim prethodnicima i obećavam da ćemo da nastavimo njihov rad koji je učinio EHCB jednim od glavnih aktera u evropskom košarkaškom sistemu - rekao je Paskval.