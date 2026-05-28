Ćavi Paskval je dao oproštajnu izjavu po odlasku iz Barselone.
Iskusni španski stručnjak je održao konferenciju za medije i otkrio razloge zbog kojih je odlučio da napusti katalonski klub.
- Želim da objasnim tok događaja. Ne postoji sukob između Barselone i Paskvala, naš odnos je odličan, moja lojalnost prema klubu i Laporti je nepromenjena. Nije bilo problema sa sportskim sektorom. Odluku sam doneo u subotu, 16. maja, a tog popodneva sam razgovarao sa jednim igračem o dolasku u tim. Bio sam u stanju iscrpljenosti. Nisam ista osoba kao kada sam otišao (2016. godine). Od tada sam radio u dva kluba gde je košarka bila jedini sport i navikao sam se na drugačiji način funkcionisanja - počeo je Paskval.
Nastavio je u istom ritmu.
- Period od 2008. do 2014. bio je najbolji deo mog života, ali od 2014. do 2016. prošao sam kroz veoma težak period. Tada sam sebi obećao da više nikada neću toliko patiti. Mnogo patim i zato odlazim. Ovde patim tri puta više nego bilo gde drugde. U novembru sam imao mnogo dilema oko toga da li da dođem. Huan Karlos Navaro i Đoan Laporta bili su lična obaveza za mene, veoma važni ljudi u mom životu. Imao sam sumnje, ali su me ubedili. Stavili smo izlaznu klauzulu u ugovor, koju ćemo sada aktivirati.
Paskval je istakao da se plašio poteza.
- Od 2014. do 2016. osećao sam strah. Morao sam tada da odem, ali kao navijač Barselone nisam otišao. Sada odlazim jer mnogo patim. Porazi mi ne dozvoljavaju da budem srećan i verujem da nisam prava osoba da započne novi projekat. Verujem da će ova odluka biti dobra za Barselonu, svi će pronaći svoje mesto i svi će imati koristi od odluke koju sam doneo. Otkako se Valensija plasirala na Fajnal-for, osetio sam da moram da ubrzam odluku. Razmišljao sam do 16. maja i doneo zrelu odluku da ne nastavim. Žao mi je navijača zbog nekih informacija koje su procurele u javnost. Želeo sam da to objavim što pre kako bi klub imao vremena da se organizuje i nisam želeo da postanem problem za budućnost kluba.
Podsetimo, Paskval se jesenas vratio u Barselonu kojoj je 2010. godine doneo titulu u Evroligi. Ipak, njegov drugi mandat je trajao kraće nego što se očekivalo.
