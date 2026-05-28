Paskval je istakao da se plašio poteza.

- Od 2014. do 2016. osećao sam strah. Morao sam tada da odem, ali kao navijač Barselone nisam otišao. Sada odlazim jer mnogo patim. Porazi mi ne dozvoljavaju da budem srećan i verujem da nisam prava osoba da započne novi projekat. Verujem da će ova odluka biti dobra za Barselonu, svi će pronaći svoje mesto i svi će imati koristi od odluke koju sam doneo. Otkako se Valensija plasirala na Fajnal-for, osetio sam da moram da ubrzam odluku. Razmišljao sam do 16. maja i doneo zrelu odluku da ne nastavim. Žao mi je navijača zbog nekih informacija koje su procurele u javnost. Želeo sam da to objavim što pre kako bi klub imao vremena da se organizuje i nisam želeo da postanem problem za budućnost kluba.

Podsetimo, Paskval se jesenas vratio u Barselonu kojoj je 2010. godine doneo titulu u Evroligi. Ipak, njegov drugi mandat je trajao kraće nego što se očekivalo.