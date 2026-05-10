Džordan Nvora je imao odličnu sezonu u Evroligi. Nigerijski košarkaš je bio jedan od najboljih igrača Crvene zvezde, pa ne čudi što za njega postoji veliko interesovanje.
Poslednjih meseci se Nvora dovodio u vezu sa Real Madridom, a sada je navodno i drugi španski velikan zainteresovan da ga angažuje.
Kako prenosi španski novinar Načo Bravo, Barselona želi da u svoje redove dovede Nvoru, ali i Timotija Luvavu-Kabaroa, koji je bio jedan od najboljih igrača Baskonije i jedan od najboljih strelaca Evrolige.
- Ostaviću dva imena povezana sa Barselonom, nakon što je operacija Dialo propala. Timoti Luvavu-Kabarot i Džordan Nvora - napisao je on.
Komentari (0)