Džordan Nvora je imao odličnu sezonu u Evroligi. Nigerijski košarkaš je bio jedan od najboljih igrača Crvene zvezde, pa ne čudi što za njega postoji veliko interesovanje.

Poslednjih meseci se Nvora dovodio u vezu sa Real Madridom, a sada je navodno i drugi španski velikan zainteresovan da ga angažuje.

Kako prenosi španski novinar Načo Bravo, Barselona želi da u svoje redove dovede Nvoru, ali i Timotija Luvavu-Kabaroa, koji je bio jedan od najboljih igrača Baskonije i jedan od najboljih strelaca Evrolige.

- Ostaviću dva imena povezana sa Barselonom, nakon što je operacija Dialo propala. Timoti Luvavu-Kabarot i Džordan Nvora - napisao je on.

Podsetimo, nedavno je španski "Solobasket" doneo tekst u kojem navodi da Real želi da dovede Nvoru.

- Ime Džordana Nvore sve više se pojavljuje kao jedno od najvećih na tržištu narednog leta. Košarkaški klub Real Madrid vidi se kao moguća destinacija za dovođenje jednog od najsvestranijih igrača u ligi, koji je ujedno i kandidat za MVP nagradu Evrolige u sezoni 2025/26. Reč je o igraču za kojim vlada veliko interesovanje na tržištu.

- Džordan Nvora ima 36 odsto šuta za tri poena, a posebno se izdvaja kao igrač koji pravi razliku na obe strane terena. Ipak, njegovo dovođenje neće biti jednostavno: nekoliko velikih projekata iz Evrolige pažljivo prati njegovu situaciju, svesni da je jedan od najuticajnijih igrača u takmičenju - piše novinar Karlos Toribio.