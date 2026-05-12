Klark je izabran kao 21. pik na NBA draftu 2019. godine, nakon čega je prešao u Memfis. Čitavu svoju sedmogodišnju NBA karijeru proveo je u Grizlisima.

Tokom sezone 2025/26 odigrao je samo dve utakmice. Propustio je početak sezone dok se oporavljao od povrede kolena, a zatim je povreda lista u decembru dovela do toga da propusti ostatak sezone.

Klark je uhapšen 1. aprila u okrugu Kros, u saveznoj državi Arkanzas, i optužen za trgovinu kontrolisanom supstancom, posedovanje kontrolisane supstance, bekstvo vozilom pri prekoračenju brzine i nepropisno preticanje. Pušten je uz kauciju dan kasnije.

Tokom 2025. godine pokrenuo je Fondaciju Brendon Klark, sa ciljem pomoći porodicama pogođenim tragedijama, majkama i drugima širom Memfisa.

Pre dolaska u Memfis, kanadski centar je igrao na univerzitetima San Hoze Stejt i Gonzaga.

Uz Dža Moranta, Klark je bio igrač sa najdužim stažom u Memfis Grizlisima.