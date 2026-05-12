Real Madrid ima velike probleme sa povredama. Nakon što se Edi Tavares povredio na startu četvrtfinale serije Evrolige protiv Hapoela, Kraljevski klub je dobio još loših vesti.

Serđo Skariolo je ostao bez još jednog centra. Aleks Len se povredio i to je ozbiljan udarac za Madriđane.

- Posle testova obavljenih danas nad našim igračem Aleksom Lenom, medicinska služba Real Madrida dijagnostikovala je povredu plantarne fascije levog stopala. Njegovo stanje pratiće se iz dana u dan - navodi se u saopštenju Reala.

Još uvek nije poznato koliko će Len odsustvovati sa terena, ali Fajnal-for Evrolige je za deset dana. Real se sastaje sa pobednikom serije između Valensije i Panatinaikosa.

Len je zbog povrede Tavaresa dobio određene minute protiv Hapoela i prosečno beležio 3 poena i 3,8 skokova po meču.

Realu je sada na centru ostao samo Usman Garuba, pa će Skariolo biti na ozbiljnim mukama pred završni turnir u Atini.