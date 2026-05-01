Košarkaši Real Madrida savladali su Hapoel iz Tel Aviva i u drugom meču plej-of serije sa 102:75.

Španski tim ovog puta nije imao mnogo problema da odbrani domaći teren i obezbedi sebi tri meč lopte za plasman na F4.

Meč je rešen u trećoj deonici koju je Real dobio sa 33:20.

Srpski reprezentativac Vasilije Micić isključen je krajem treće deonice zbog pet faulova, a dobio je i tehničku.

Ponovo je briljirao Fakundo Kampaco sa 23 poena, dok je Usman Garuba ubacio 13 (devet skokova). Kod Hapoela 19 je imao Danijel Oturu, dok je Elajdža Brajant meč završio sa 11 poena.

Treći meč na programu je 5. maja.