Crne slutnje su se obistinile - Edi Tavares je završio četvrtfinalu seriju Evrolige sa Hapoelom.

Centar Real Madrida se povredio odmah na startu prve utakmice sa Izraelcima. Nije mogao da nastavi meč a dan kasnije, posle obavljenih pregleda, stigle su nove vesti o njegovom stanju i neće se dopasti navijačima Kraljevskog kluba.

Real je u četvrtak saopštio da je Tavaresu dijagnostifikovana ruptura medijalnog kolateralnog ligamenta (MCL) levog kolena, doduše nije precizirano da li je totalna ili tek parcijalna što se bitno može odraziti na period oporavka i vreme povratka na teren.

U slučaju totalne rupture oporavak traje od tri do šest meseci, a tri do šest nedelja ukoliko se radi o delimičnom kidanju ligamenta.

Tavares sigurno neće moći da pomogne ekipi u ovoj seriji, a velike su šanse i da je završio sezonu.

- Nakon testova koje je danas sprovela medicinska služba Real Madrida na našem igraču Ediju Tavaresu, dijagnostikovana mu je ruptura medijalnog kolateralnog ligamenta levog kolena. Njegov oporavak biće praćen - piše u objavi Reala.

Nema sumnje da je ovo ozbiljan udarac za Serđa Skariola i njegov tim pošto je Tavares godinama jedan od najboljih igrača Reala.