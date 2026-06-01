Najkorisniji igrač ligaškog dela sezone španske ACB lige je Mario Hezonja, objavljeno je u ponedeljak. Hrvatski košarkaš je ove sezone briljirao i u šampionatu, ne samo u drugom delu Evrolige.

Tri kandidata za MVP nagradu bili su hrvatski košarkaš, Žan Montero iz Valensije i Dejvid Deždulijus iz Mursije. Na kraju je ubedljivu pobedu u glasanju odneo Hezonja.

On je tokom kampanje u ACB ligi u proseku imao 17.5 poena i 4.9 skokova, odnosno indeks korisnosti u proseku 16.2. Real je završio na prvom mestu i tako ušao u plej-of sa skorom 26-8.

Informaciju o MVP nagradi podelio je i menadžer hrvatskog igrača Miško Ražnatović, koji se pohvalio istom na svom "X" nalogu. Istakao je i da je Dedžulijus izabran u prvi tim lige.

Hezonja bi na kraju sezone mogao da ode iz Reala i o tome se uveliko piše, ali on ima dugoročni ugovor i ukoliko bude postojala obostrana želja, nema nikakvih prepreka koje mogu da spreče njegov ostanak.