Američka legenda najavila je povratak profesionalnom tenisu i sa 44 godine nastupiće naredne nedelje na prestižnom turniru u Kvinsu, koji predstavlja tradicionalnu pripremu za Vimbldon.

Vest je odjeknula teniskim svetom, pošto Serena više od tri godine nije odigrala zvaničan meč. Njeno poslednje pojavljivanje na WTA turu bilo je na US Open 2022, gde je u emotivnom meču poražena od Ajla Tomljanović.

Iako nikada nije formalno objavila kraj karijere, malo ko je očekivao da će se osvajačica 23 Gren slem titule ponovo vratiti takmičenjima. Upravo zato njena odluka da zaigra na travi Kvins kluba predstavlja jedno od najvećih iznenađenja u svetu sporta ove godine.

Serena će nastupiti u konkurenciji dublova, a prema navodima stranih medija, partnerka bi trebalo da joj bude mlada Kanađanka Viktorija Mboko, iako organizatori još nisu zvanično potvrdili sastav para.

Tokom blistave karijere Serena Vilijams osvojila je 73 WTA titule u singlu, od čega čak 23 na Gren slem turnirima, što je svrstava među najuspešnije teniserke u istoriji ovog sporta. Njeni najveći uspesi vezani su upravo za travnate terene, pa ne čudi što je za povratak izabrala baš Kvins, jedan od najprestižnijih turnira pred početak Vimbldona.

Ostaje da se vidi da li je ovo samo kratkotrajan povratak ili nagoveštaj ozbiljnijeg povratka na veliku scenu, ali jedno je sigurno – teniski svet će narednih dana ponovo sa velikom pažnjom pratiti svaki korak Serene Vilijams.

- Kvins je savršeno mesto za novi početak. Kvins klub mi deluje kao savršeno mesto za početak ovog novog poglavlja. Trava mi je donela neke od najznačajnijih trenutaka u karijeri i uzbuđena sam što se vraćam takmičenju na jednoj od najikoničnijih pozornica ovog sporta - izjavila je Serena Vilijams.

Oduševljenje zbog njenog povratka nije krila ni direktorka turnira Laura Robson.

- Serena Vilijams je jedna od najvećih sportistkinja koje je svet ikada video i presrećni smo što je izabrala da se vrati tenisu upravo na HSBC šampionatu. Ženski tenis se prošle godine vratio u Kvins klub, a sada se jedna od najvećih ikona ovog sporta vraća na teren na ovako prestižnom mestu. To je izuzetno uzbudljivo i za turnir i za navijače - poručila je Robsonova.