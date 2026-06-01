Ruska teniserka Ana Kalinskaja plasirala se u četvrtfinale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u osmini finala pobedila Ruskinju Anastasiju Potapovu, koja igra pod austrijskom zastavom sa 6:4, 2:6, 7:6 (10:7).

Meč je trajao dva sata i 49 minuta. Kalinskaja je 24. teniserka sveta, dok se Potapova nalazi na 30. mestu WTA liste.

Kalinskaja će u četvrtfinalu Rolan Garosa igrati protiv pobednice duela između Poljakinje Maje Hvalinske i Dijane Pari iz Francuske.