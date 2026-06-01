Italijanski teniser je u drugom kolu vodio sa 2:0 u setovima i 5:1 u trećem protiv Huana Manuela Serundola. Delovalo je da će Siner rutinski privesti meč kraju, ali su se odjednom pojavili fizički problemi. Siner se jedva kretao, što je Argentinac iskoristio i režirao senzacionalan preokret.

Janikovim problemima se bavio i bivši britanski teniser Greg Rusedski.

- U osnovi je u pitanju iscrpljenost zbog toplote ili je možda nešto sa virusom koji je imao u Australiji. Svi govore da Siner ima slabost i da je ona mentalna. To su besmislice. Neće se 'raspasti' kad bude imao 2-0 i 5:1 protiv momka kog lako pobeđuje - rekao je Rusedski i dodao:

- Čuo sam da ima virus u Australiji koji ga je kočio i da ti virusi mogu da se zadrže. Kada pobeđujete u mečevima tako lako kao što je on pobeđivao, možete lako da prođete kroz mečeve, ali vrućina ga je sačekala u Parizu. To je jedino objašnjenje koje ima smisla. Ponekad je virusa potrebno dugo vremena da izađu iz sistema. Pogledajte Radukanu u poslednjih nekoliko meseci. Janik je takođe rekao da mu je bilo loše ujutru na dan meča.

Još uvek nije poznato šta muči najboljeg tenisera sveta.

- Jedini ljudi koji znaju istinu o tome su Siner i njegov tim. Fantastična tim ima. Ispitaće sve. Agent će sve ispitati. Pronaći će rešenje za problem - ističe Rusedski.