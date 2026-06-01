Nakon što su Janik Siner i Novak Đoković ispali u ranoj fazi Rolan Garosa, prvi favorit za titulu je postao Aleksandar Zverev.

Nemački teniser je prošao u četvrtfinale i ima istorijsku priliku da konačno osvoji prvi grend slem trofej u karijeri.

Dok se javnost i kladionice utrkuju u prognozama da je upravo on taj koji će podići pehar, Zverev je povukao potez koji je mnoge iznenadio, iako je za njega to dugogodišnja rutina.

- Moj telefon je ugašen! To radim već sedam godina tokom Grend slemova. Nemam društvene mreže, ne pratim šta se piše. To je jedini način da zadržim kontrolu i fokus na ono što je ispred mene - rekao je Zverev na konferenciji za medije.

Saša odbija da prihvati teret favorita koji mu se nameće nakon eliminacije najvećih rivala.

- Fokusiran sam isključivo na sledećeg protivnika. To je jedina stvar koju mogu da kontrolišem. Ne zanimaju me priče o pritisku ili statusu favorita. Srećan sam dokle god moj tenis napreduje i dok se osećam samouvereno na terenu.

Zverev je na ovom turniru uneo neke taktičke promene u svoju igru.

- Želim da protivniku dam drugačiju perspektivu. Više rizikujem, povećao sam brzinu loptice, uvodim varijacije poput drop-šotova i izlazaka na mrežu. Ne želim da budem predvidiv – objasnio je Nemac.