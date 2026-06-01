Šta crveno-beli dobijaju dolaskom Abu Fanija? Ovom igraču govorio je bivši prvotimac crveno-belih, Željko Gavrić.

Kakav je potencijalni novajlija Crvene zvezde Mohamed Abu Fani iz Ferencaroša?

- Susretao sam se sa njim tri, četiri puta ove sezone. Fani je odličan igrač. Pokriva poziciju broj šest. Miran je na lopti, vidi mnogo stvari, fudbalski potkovan, ulazi između linija, traži loptu i kreira, nastoji da pronađe igrače na sredini ili po bokovima.... Komentarisao sam sa prijateljima i saigračima da je ove sezone Mohamed među najboljim na toj poziciji u mađarskom prvenstvu - zbori Željko Gavrić, adut Ferencvaroša, nekada igrač Zvezde za "Žurnal".

Na kojeg igrača Crvene zvezde podseća Fani?

- Moj nekadašnji klub nema igrača Fanijevih karakteristika. Verovatno je on zato i želja trenera Dejana Stankovića.

Očekuje se da Fani uskoro postane novi igrač Zvezdez, dogovor je blizu, a Stanković vezistu poznaje jer su već sarađivali.