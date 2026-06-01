Hteo je Luis Suarez, ali... Selektor Urugvaja Marselo Bjelsa rešio je da ostane pri svome. Ništa od pomirenje i povratka legende.

Urugvajci posle čak 20 godina zaigrati na Svetskom prvenstvu bez najboljeg strelca u istoriji reprezentacije, koji je postigao čak 69 golova u 143 nastupa.

Ovakva odluka izazva ogromnu pažnju, ali teško je reći da je neočekivana, s obzirom na to da Bijelsa nije zvao ni do sada Suareza, već je legendarni Urugvajac odigrao poslednji meč za nacionalni tim pre skoro dve godine i tada se povukao, ljut zbog tretmana koji ima kod selektora.

Suarez je zamerio Bijelsi način na koji vodi i na koji se ophodi prema igračima, najavljujući da će igrači "eksplodirati kada dođu do ivice". Ipak, ovog maja se pokajao. "Rekao sam nešto što nije trebalo. Nikad ne bih odbio nacionalni tim ako sam mu potreban".

Međutim, Bijelsa je u međuvremenu uveliko napravio tim bez njega, iako je Suarez jedan od najvećih u istoriji tog tima, koliko god bio kontroverzan.

U četvrtfinalu 2010. protiv Gane Milovana Rajevca je igrao rukom i pomogao ekipi da uđe u polufinale, a četiri godine kasnije je bio suspendovan jer je grizao štopera Italije Đorđa Kjelinija. I četiri godine kasnije, u Rusiji 2018. godine bio je starter na putu Urugvaja do četvrtfinala protiv Francuske, koja je tada postala prvak sveta. Igrao je i četiri godine posle toga u Kataru, ali nije pomogao ekipi da izađe iz grupe.

Ovo je ceo tim Urugvaja:

Golmani: Serhio Ročet (Internasional), Fernando Muslera (Estudijantes), Santjago Mele (Monterej)

Odbrana: Giljermo Varela (Flamengo), Ronald Arauho (Barselona), Hoze Marija Himenez (Atletiko Madrid), Santjago Bueno (Vulvsi), Sebastijan Kaseres (Amerika), Matijas Oliveira (Napoli), Hoakin Pikerez (Palmeiras), Matijas Vinja (River Plejt), Huan Manuel Sanabrija (Real Solt Lejk)

Vezni igrači: Manuel Ugarte (Mančester junajted), Emilijano Martinez (Palmeiras), Rodrigo Bentankur (Totenhem), Federiko Valverde (Real Madrid), Agustin Kanobio (Fluminense), Đorđijan de Araskaeta (Flamengo), Nikolas de la Kruz (Flamengo), Fakundo Pelistri (Panatinaikos) Rodrigo Salasar (Braga), Maksi Arauho (Sporting), Brajan Rodriges (Amerika)

Napadači: Rodrigo Agire (Tigres UANL), Federiko Vinjas (Real Ovijedo), Darvin Nunjez (Al Hilal)