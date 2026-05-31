Na meču trećeg kola Rolan Garosa u kom su se sastali Žaime Farija i Frensis Tijafo, viđene su velike tenzije.

Portugalac i Amerikanac su ušli u verbalni sukob, a ko zna šta bi bilo da nije reagovala Marijana Veljović. Srpkinja već godinama slovi za jednog od najboljih sudija u svetu tenisa uspela je da smiri strasti i ubedi obojicu igrača da bez većih problema nastave meč koji je u tom trenutku bio na početku petog seta.

Pri rezultatu 2:2 u setovima i 2:1 za Tijafoa u petom setom, dok je servirao Farija, dvojica tenisera nisu mogla da usklade mišljenja oko jedne loptice. Tijafo je smatrao da je servis Žaimea Farije završio u autu, pa su njih dvojcia sa bezbedne udaljenosti počeli verbalni rat. Marijana Veljović je to pokušala da prekine sa svog mesta, ali je na kraju morala da siđe iz stolice i obojicu tenisera pozove na mrežu.

Farija se obratio Marijani:

- Da li čuješ šta mi govori?

- I ti se slično ponašaš. Kao da mu ništa nisi rekao. Ili meni - odgovorila je Srpkinja.

- Nikad nisam kazao ništa slično.

- Pusti me da radim svoj posao - odbrusila je Marijana i stavila tačku na ovaj sukob.

Tijafo je na kraju pobedio posle velike borbe, a nakon meča je rekao da mu je ovaj sukob pomogao.

- Bilo mi je potrebno tako nešto. Iako sam vodio, bio sam veoma nervozan. On je servirao i stalno mi nešto dobacivao. Ponašao se kao da je Rajan Garsija (svetski prvak u boksu). Zato sam mu i rekao da se smiri.

Amerikanac će u osmini finala igrati protiv Matea Arnaldija.