Fudbaleri norveškog Stabeka organizovali su zanimljivu akciju u klupskoj kantini gde su prvotimci kluba došli u dresu po izboru, a da nije u pitanju njihov klub.

Dok su mnogi oblačili dresove Juventusa, Barselone, Real Madrida... izdvojila su se dva fudbalera.

Jedan je Srbin Aleksa Matić, bivši đak Crvene zvezde koji je obukao dres Voždovac. Međutim, ono što je posebno zanimljivo je da se njegov klupski kolega Aladži Sanjang odlučio za dres šampiona Srbije.

U tekućoj sezoni je na devet mečeva upisao četiri gola, i čini se da je najbolji fudbaler norveškog drugoligaša.