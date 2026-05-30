Reprezentacija Bosne i Hercegovine počela je pripreme za predstojeći Mundijal koji će se održati u SAD, Meksiku i Kanadi.

"Zmajevi" su na prepunom stadionu "Asim Ferhatović Hase" odigrali prijateljsku utakmicu sa Severnom Makedonijom koja je završena bez golova, a veliki peh je doživeo rezervni golman Osman Hadžikić.

On je trebalo da odigra prvu utakmicu u dresu nacionalnog tima, ali se povredio na zagrevanju, nakon čega je morao da bude iznesen na nosilima sa terena. U suzama je doživeo sve to, a potom je stigla i informacija da mu je stradala zadnja loža, te da neće moći na Svetsko prvenstvo.

- Žao mi je što se Osman povredio, trebalo je da brani u drugom poluvremenu. Uhvatio se za zadnju ložu, izgleda da nije dobro. Sutra ide na snimanje pa ćemo znati više - izjavio je selektor Sergej Barbarez.

On je prvi objavio spisak, svi reprezentativci su bili neverovatno euforični i srećni zbog poziva, ali će Hadžikić morati da sačeka neku drugu priliku, pošto će nažalost ovaj Mundijal propustiti.