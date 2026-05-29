Bivši fudbaler i trener Brajan Bergunju preminuo je u 43. godini života.

Kako navode izvori, njemu je pozlilo tokom vožnje, nakon čega je završio u bolnici, gde je ubrzo i umro.

Bergunju je radio kako asistent trenera u Avru, a imao je solidnu igračku karijeru.

Sa 18 godina je 2001. debitovao za Lion čiji član je bio četiri sezone. Potom je nosio dres Tuluza četiri godine, odigravši preko 100 mečeva za ovaj klub.

U italijanskom Lećeu proveo je tri sezone, da bi od 2012. do 2018. sa velikim uspeheom nastupao za Evijan, gde je postigao 25 golova na 168 ligaških nastupa.

Za mladu reprezentaciju Francuske odigrao je 21 meč, uz deset postignutih golova.

Iza sebe je ostavio suprugu i četvoro dece.