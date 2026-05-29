Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Stefan Mitrović mogao bi uskoro da se vrati u Srbiju i ponovo obuče crveno-beli dres.

Kako piše "Meridiansport", Vojvodina želi krilo Verone koje je prethodnih šest meseci provelo na pozajmici u grčkom Asterasu, ali bez mnogo uspeha.

Mitrović je u poslednje vreme često bio deo reprezentacije, pre svega jer može da pokrije više pozicija na terenu, te je značio selektorima Srbije.

Od kako je napustio redove Zvezde nije se najbolje snalazio van granica Srbije. Slabo je igrao u Veroni, pa je odlazio na pozajmice u Leuven, Ekselzior i Asteras.