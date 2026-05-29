Dvojica maskiranih kriminalaca upala su u kuću koju je Siniša izgradio, a u kojoj sada živi njegova majka Viktorija.

Lopovi su upali u kuću usred noći između 02 i 03 ujutru, kada je Viktorija Mihajlović, koja ima više od 80 godina spavala. Oni su je prema nezvaničnim informacijama omamili u snu, a ujutru je tek videla da je bila meta lopova.

Osim što su iz kuće izneli novac i vredan nakit, odneli su i brojne rekvizite i uspomene na Mihu koje nemaju cenu za njegovu porodicu, što je izuzetno potreslo sve članove Mihine familije i nadaju se da će policija pronaći lopove i vratiti ukradene svari.

Zanimljivo je da je Siniša Mihajlović bio na meti napada pre 36 godina, kada je igrao za Zvezdu i bio jedan od najpopularnijih sportista u državi. Bio je miljenik navijača Zvezde, ali ga to nije spasilo od lopova.

Mihajloviću je ukraden automobil BMW koji je vozio, a nakon pljačke se požalio novinarima.

- Jednom su mi ukrali automobil. Vozio sam tada BMW. Dao sam intervju u kojem sam ispričao šta se dogodilo. Dva dana kasnije, čujem zvono na vratima. Pogledam kroz špijunku, ne poznajem ljude. Otvorim, a jedan od njih kaže: "Siniša, izvini… izvoli ključeve". Pružaju mi ključ i dodaju: "Videli smo da su ti ukrali kola. Nismo znali da su tvoja. Evo, zamijenili smo staklo, napunili smo pun rezervoar i vraćamo ti auto. "Pogledam kroz prozor, kad ono stvarno moj BMW". Parkiran ispred zgrade, kao nov. To je bilo to vrijeme… - prisetio se Siniša Mihajlović.