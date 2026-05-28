Kako nezvanično saznaje Telegraf, na Marakanu je stigla ponuda od kluba iz Lige "petice" u iznosu od 10.000.000 evra uz bonuse od 2.000.000 evra.

Ipak, to nije cena koja zadovoljava čelnike kluba. u Ljutice Bogdana su striktni i izričiti - Adem Avdić će moći da napusti crveno-bele uz 15.000.000 evra fiksnog obeštećenja.

Klub Briža još tokom sezone, kada je belgijski klub nudio 8.000.000 evra i još dva dodatna kroz bonuse. Međutim, istom klubu je to bio limit, pa je bilo jasno da se neće dalje upuštati u interesovanje i kupovinu Avdića.

Zvezda će izvesno ovog leta za ozbiljan novac prodati i Vasilija Kostova, pa ostaje da se vidi kolika će zarada biti na "Marakani".