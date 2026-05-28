Fudbalski klub Crvena Zvezda počeo je da polako sklapa kockice kada je u pitanju sastavljanje tima za narednu sezonu i napad na Ligu šampiona.

Mohamed Abu Fani je završen, čeka se finalizacija oko Loizosa Loizua iz Hapoel Tel Aviva, a radi se i na rešavanju defanzivne linije tima.

Crveno-beli bi uskoro mogli da vrate Ognjena Mimovića koji bi trebalo da popuni upražnjeno mesto Jung Vu Seola koji je pred odlaskom nakon Svetskog prvenstva.

Reprezentativac Srbije uskoro se vraća u Fenerbahče sa kojim ima ugovor do 2029. godine, ali mu Turci neće praviti problem u potrazi nove sredine.

Mimović je u Fener i otišao upravo iz Zvezde za 6.700.000 evra, a Zvezda bi ga vratila za mnogo manje novca.