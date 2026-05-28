Početkom februara preselio se Veljko Birmančević na pozajmicu u madridsko predgrađe. Dogovorio je srpski reprezentativac saradnju do kraja sezone, uz mogućnost da Hetafe ovog leta iskoristi mogućnost otkupa.

Prema informacijama koje je plasirao radio “COPE” – do toga neće doći.

Odustali su Španci od kupovine agilnog krilnog napadača, koji će se makar privremeno vratiti u redove Sparte iz Praga.

Kako navode češki mediji, neće se dugo Birmančević zadržati u klubu gde je već ostavio zapažen trag. Bilo je u proteklom periodu trzavica na relaciji klub – igrač, pa navodno ne bi bilo iznenađenje da preostalu godinu ugovora Veljko provede na novoj pozajmici.

Gotovo u svakom prelaznom roku pominje se interesovanje Crvene zvezde, a videćemo da li će ovog puta biti konkretnih poteza sa "Marakane".