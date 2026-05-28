Tim Crvene zvezde, bar omladinski deo, polako sprema ekipu za narednu sezonu i nastup u Ligi šampiona. Pitanje bonusa već je rešeno.

Prema saznanjima "Meridiansporta", uloga bonusa će pripasti Džozefu Egenolohoru, krilnom napadaču koji je na Marakanu stigao prošlog leta. Nigerijac će tako i naredne sezone izvesno nastupati za juniore Zvezde, što znači da će svi drugi talenti rođeni 2007. godine morati put seniorskog fudbala.

Prema pravilima FSS, dozvoljen je samo jedan bonus, odnosno godinu dana stariji fudbaler, što znači da će se narednih dana ili nedelja na Marakani razmatrati status – Vuka Draškića, Vuka Roganovića, Viktora Stojanovića, Gorazda Ristovskog, Alekse Vasilića, Uroša Đorđevića, Ognjena Mišića i Emanuela Egeoluohe.