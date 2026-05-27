Fudbalski klub Crvena zvezda krenuo je u formiranje tima za narednu sezonu i očekuje se da uskoro završi sve poslove koje je započeo.

Kako pišu izraelski mediji, Zvezda je ponudila 4.500.000 evra Hapoelu iz Tel Aviva za slobodu ofanzivca Loizosa Loizua, kao i 800.000 evra po sezoni za četvorogodišnji ugovor.

Portal "Ynet" piše da se Zvezda nada da će posao završiti u narednih nekoliko dana.

Loizu je reprezentativac Kipra, a prošlog leta je plaćen 1.100.000 evra Omoniji. Odigrao je 40 utakmica za klub iz Tel Aviva i postigao devet golova uz devet asistencija.