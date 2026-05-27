Sve je jača borba na "Rolan Garosu"...

Što se tiče samog rasporeda, biće problema za Novaka.

Na terenu "Filip Šatrije" će se održati dva meča pre Novakovog. Prvo će nekadašnja najbolja teniserka sveta Iga Švjontek igrati sa Sarom Bejlek, a nakon toga Elina Svitolina koju je Novak rasplakao igra sa Kejtlin Kevedo. Ako se ta dva meča završe do 16 časova, što se očekuje, sledi Novak.

Rival Novaka Đokovića u drugom kolu Rolan Garosa je Valentan Roje, Francuz koji je odrastao u Beogradu. Sada 71, teniser sveta je išao za ocem koji je radio u jednom lancu supermarketa i tako se našao u Srbiji. Tu je u akademiji Janka Tipsarevića postao profesionalni teniser. U karijeri ima jedno ATP finale i tri titule na čelendžerima.

Mnogo više od samog rivala problem je što Novak Đoković nije dobio večernji termin koji će biti rezervisan za Sašu Zvereva. Očekuje se da u 16 časova bude čak 32 stepena u Parizu i treba izdržati takve vremenske uslove.

Pakao za Novaka, koji je priznao da u Bulonjsku šumi nije stigao baš u najboljem stanju, pa je pitanje koliko može po ovakvom vremenu u Parizu.