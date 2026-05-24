Bilo je muke i poteškoća, ali je Novak Đoković uspešno započeo takmičenje na drugom grend slemu u sezoni. Posle preokreta i vođstva francuskog igrača, Srbin je zaigrao mnogo bolje, prvim brejkom na meču došao do seta i od tada sve okrenuo u svoju korist.

Mučio se Đoković sa servisom rivala, što ga je koštalo prvog seta, a onda u drugom nikako nije uspevao da dođe do brejka. Imao je 10 šansi i iskoristio poslednju da slomi Perikara koji je od tog momenta totalno ispao iz ritma.

Novak nije imao mnogo problema do kraja, dodao gas i prošao dalje kompletirajući sjajan dan za srpski tenis jer su sva tri igrača prošla dalje.

Rival u narednom kolu Đokoviću će biti još jedan Francuz, Valentin Rojer koji je bio bolji od Huga Delijena.

Ovde ste mogli uživo da pratite uživo dešavanja iz Pariza:

ĐOKOVIĆ - PERIKAR 3:1 (5:7, 7:5, 6:1, 6:3)

ČETVRTI SET:

6:3 - KRAJ!

5:3 - Potvrda brejk i gem do pobede za Novaka!

4:3 - Evo novog brejka! Đoković sada na dva gema do pobede!

2:3 - Sada se opet igra gem za gem, bez šansi za novi brejk.

1:1 - Vraća brejk Francuz!

1:0 - Evo odmah brejka za Đokovića koji je u seriji!

TREĆI SET:

6:1 - Lagana potvrda brejka i vođstvo u setovima za Đokovića!

5:1 - Novi brejk i ide Novak sada ka vođstvu u setovima.

4:1 - Novak siguran na svoj servis, to ga održava u osetnoj prednosti.

2:0 - Evo ga odmah i brejk! Đoković sada mnogo sigurniji za sada već ubedljivo vođstvo.

1:0 - Još jedan siguran start za Đokovića.

DRUGI SET:

7:5 - Evo ga set! Đoković koristi 10. brejk šansu u drugom setu i dolazi do izjednačenja!

5:5 - Borba se nastavlja, novi dugi gem koji pripada Francuzu.

4:4 - Neverovatno! Sada je Đoković imao četiri brejk lopte i opet nijednu nije iskoristio. Novo izjednačenje.

4:3 - Novak se brzo oporavio i ponovo poveo posle još jednog dužeg gema.

3:3 - Imao je Đoković veliku šansu, prve brejk lopte i to dve, ali Perikar uspeva da se izvuče i izjednači.

1:1 - Odgovor i sa druge strane, Perikar igra dobar tenis.

1:0 - Ponovo siguran start seta za Đokovića.

PRVI SET:

5:7 - Novi siguran servis za Perikara koji osvaja prvi set!

5:6 - Brejk! Jako dugo trajao je ovaj gem, Novak spasavao tri brejk lopte, ali četvrtu nije uspeo.

5:5 - Nema rešenja Đoković za razorne udarce Francuza.

5:4 - Siguran Novak ponovo, serviraće Perikar za ostanak u setu.

4:3 - Nastavlja se borba Srbina i Francuza, bez brejk šansi.

3:2 - Igra se sada gem za gem, obojica rešavaju lako gemove tokom sopstvenih servisa.

2:1 - Novak je dobro počeo meč, sigurni udarci i lako završavanje poena.

1:1 - Dobar početak i za Francuza.

1:0 - Siguran start Novaka za premijerni gem.

20.30 - Meč je počeo, prvi na servisu Đoković!

20.10 - Igrači su na terenu, očekuje se uskoro početak duela.

19.20 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču prvog kola Rolan Garosa između Novaka Đokovića i Mpešija Perikara. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Bulonjske šume.