Sjajno finale viđeno je u finalu Evrolige u Atini. 

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su u grotlu dvorane "OAKA" ekipu Real Madrida rezultatom 92:85. 

Veliki je ovo rezultat i za srpskog centra, Nikolu Milutinova, koji je postao član odabranog i velikog društva srpskih igrača i trenera sa peharom Evrolige. 

Prošle sezone je to bio Marko Gudurić, a pre njega Vasa Micić i to dva puta zaredom. 

Sada je i jednom od najboljih centara Evrope pošlo za rukom da konačno uzme trofej sa Olimpijakosom. 

Proslavio je titulu sa srpskom zastavom što je prelepo videti. 

 