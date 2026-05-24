Sjajno finale viđeno je u finalu Evrolige u Atini.

Košarkaši Olimpijakosa pobedili su u grotlu dvorane "OAKA" ekipu Real Madrida rezultatom 92:85.

Veliki je ovo rezultat i za srpskog centra, Nikolu Milutinova, koji je postao član odabranog i velikog društva srpskih igrača i trenera sa peharom Evrolige.

Prošle sezone je to bio Marko Gudurić, a pre njega Vasa Micić i to dva puta zaredom.

Sada je i jednom od najboljih centara Evrope pošlo za rukom da konačno uzme trofej sa Olimpijakosom.

Proslavio je titulu sa srpskom zastavom što je prelepo videti.