Sjajno finale viđeno je u finalu Evrolige u Atini.
Košarkaši Olimpijakosa pobedili su u grotlu dvorane "OAKA" ekipu Real Madrida rezultatom 92:85.
Veliki je ovo rezultat i za srpskog centra, Nikolu Milutinova, koji je postao član odabranog i velikog društva srpskih igrača i trenera sa peharom Evrolige.
Prošle sezone je to bio Marko Gudurić, a pre njega Vasa Micić i to dva puta zaredom.
Sada je i jednom od najboljih centara Evrope pošlo za rukom da konačno uzme trofej sa Olimpijakosom.
Proslavio je titulu sa srpskom zastavom što je prelepo videti.
