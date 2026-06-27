-Asvel otvara novo poglavlje u svojoj istoriji objavljujući imenovanje Tonija Parkera za glavnog trenera profesionalnog tima - stoji u klupskoj objavi.



-Osećam ogroman ponos što preuzimam ovu odgovornost u ovom legendarnom klubu. Povratak na teren svakog dana, ponovno doživljavanje adrenalina utakmica i vođenje tima u njegovom razvoju su izazovi koji me duboko motivišu - rekao je Parker za klupski sajt.



Parker (44) je predsednik Asvela od 2014. godine, a sad je odlučio da preuzme i trenersku funkciju u klubu.



Asvel u novu sezonu ulazi sa velikim ambicijama u franuskom šampionatu i Evroligi, a shodno tome očekuje se da se uskoro ozvaniče i velika pojačanja koja predvode Silven Fransisko, Armoni Bruks i Danijel Tajs.