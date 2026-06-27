Pored pobede, Francuska je pružila igru koja je oduševila legendarnog Zlatana Ibrahimovića, koji je Trikolore okarakterisao kao glavne favorite za titulu svetskog prvaka.

-Francuska je drugi svet, nešto sasvim drugačije. Kada igraju, kada su unutra, ne vidim nikoga ko može da im parira. Jedina šansa za protivnike protiv njih je da se Francuzi možda opuste i malo lutaju. Oni su glavni favoriti - rekao je Ibrahimović u studiju FOX-a.

On veruje da najveća snaga Francuske nije samo kvalitet njenih najvećih zvezda, već i širina tima i način na koji igrači rade zajedno.

-Naravno, sve može da se desi jer počinje nokaut faza i ne moraju da budu puni sebe. Ali ako pogledamo ove tri utakmice, niko nema širinu koju imaju oni. Oni su kompletan tim i mislim da sve zavisi od njih. Ako žele da pobede i ako tako igraju, onda će biti šampioni - rekao je on.