Olimpijski šampion je rutinski slavio protiv oslabljenih Orlova sa 3:0 (25:23, 25:16, 25:22).

Selektor George Krecu nije mogao zbog povrede da računa prvog korektora Veljka Mašulovića, kao i startnog primača servisa Lazara Marinovića, koji se danas vratio u Beograd jer je imao zakazanu svadbu.

Na momente je mladi sastav Srbije pružao otpor Francuskoj, ali je bilo to nedovoljno da se ugroze izabranici Andree Đanija.

Posle ovog meča izabranici Georgea Krecua imaju učinak 4-3. Pred njima je još obračun sa Amerikancima, koji je na programu u nedelju od 20.30. Posle toga će biti dve nedelje pauze, pa turnir u prestonici naše zemlje.

Najbolji poenter u našem sastavu bio je Vuk Kulpinac, koji je osvojio devet poena. Aleksandar Šoša, Nikola Brborić i Aleksandar Stefanović su stali na šest. U pobedničkom timu najbolji je bio Matis Eno sa 12 poena.