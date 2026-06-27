Španac, trenutno 25. na rang listi, u finalu turnira u Majorci (ATP 250) savladao je 22- godišnjeg Amerikanca Itana Kvina u dva seta, 7-6, 6-3, za sat i 43 minuta igre.

Pre ovog finala, Davidovič Fokina odigrao je pet i svih pet izgubio.

Najpre u Monte Karlu 2022. godine, potom u 2025. godini čak četiri i sva četiri na tvrdim podlogama - u Delrej Biču, Akapulku, Vašingtonu i Bazelu.

Napokon, došao je trenutak za slavlje. Na domaćem tlu pokazao je najviše i zasluženo došao do prvenca u karijeri, u svojoj 27. godini, i to dva dana pred start Vimbldona.

Obezbedio je sebi i solidnu zalihu bodova, pa će od predstojećeg ponedeljka biti 23. na ATP listi.

U prvom kolu Vimbldona Davidovič Fokina igraće protiv Argentinca Huana Manuela Serundoloa (45. igrač sveta).