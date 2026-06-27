Kapiten muške odbojkaška reprezentacije ove zemlje, Vilner Rivas i njegova porodica nalaze se među hiljadama nestalih u La Guairi.

Zgrada u kojoj je stanovao odbojkaš sa suprugom i dvogodišnjim sinom se srušila nakon dva snažna zemljotresa.

Prema pisanju venecuelanskih medija, u pomenutom mestu se srušilo na desetine zgrada, a ujedno i ona u kojoj je stanovao Vilner Rivas sa porodicom.

Potraga je i dalje u toku, ali kako vreme prolazi, strah i strepnja sve su veći. Komunikacije u tom području su gotovo ograničene na one najnužnije zbog oštećenja električne mreže.

Ogroman broj ljudi je poginuo, a na hiljade su nestale posle razornih zemljotresa na severu zemlje. Vatrogasci, vojska i sve ostale spasilačke službe i dalje tragaju za preživelima.