Užasna vest nam stiže iz Venecuele. Supruga i dvoje dece argentinskog fudbalera Lukasa Treja, stradali su razornom zemljotresu koji je pogodio ovu zemlju.

Trejo nastupa za Deportivo La Guairu. Klub je potvrdio da su Janina Maranela i njihova deca Aaron i Ainhoa Trejo pronađeni bez znakova života nakon višednevne potrage među ruševinama zgrade u kojoj su živeli.

Tragedija se dogodila nakon što je snažan zemljotres izazvao urušavanje stambenog objekta u oblasti Plaja Grande, jednoj od najteže pogođenih zona. Porodica fudbalera vodila se kao nestala od trenutka katastrofe, dok su spasilačke ekipe danima pretraživale ruševine u nadi da će ih pronaći žive.