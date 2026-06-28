Užasna vest nam stiže iz Venecuele. Supruga i dvoje dece argentinskog fudbalera Lukasa Treja, stradali su razornom zemljotresu koji je pogodio ovu zemlju.

Trejo nastupa za Deportivo La Guairu. Klub je potvrdio da su Janina Maranela i njihova deca Aaron i Ainhoa Trejo pronađeni bez znakova života nakon višednevne potrage među ruševinama zgrade u kojoj su živeli.

Tragedija se dogodila nakon što je snažan zemljotres izazvao urušavanje stambenog objekta u oblasti Plaja Grande, jednoj od najteže pogođenih zona. Porodica fudbalera vodila se kao nestala od trenutka katastrofe, dok su spasilačke ekipe danima pretraživale ruševine u nadi da će ih pronaći žive.

Vest je zvanično objavio venecuelanski klub putem svojih društvenih mreža.
 
- Od DLG-a pridružujemo se žalosti koja je zadesila igrača Luk asa Treja zbog bolnog gubitka njegove supruge Janine Maranelle i njegove dece, Aarona i Ainhoe Trejo. Neka im duše počivaju u miru, a Lukasu i njegovim bližnjima želimo utehu - stoji u saopštenju kluba.

Iskusni fudbaler je proživeo prave dane pakla. U trenutku kada je zemljotres pogodio regiju, Trejo se nalazio sa ekipom u Karakasu. Čim je saznao za katastrofu, hitno se vratio u La Guairu, gde se odmah priključio spasilačkim jedinicama i lično kopao po ruševinama tražeći svoje najmilije.

Javnost je sa posebnom zebnjom pratila njegove apele na društvenim mrežama, gde je očajnički delio fotografije supruge i dece, moleći bilo koga za bilo kakvu informaciju.

- Naša zgrada u Plaja Grandeu se srušila. Ne znam ništa o svojoj porodici. Molim vas, molite se za njih i delite ovu poruku ako ih je neko video - napisao je Trejo u jednom od svojih objava.

Nakon nekoliko dana je dobio najgoru moguću vest...

 