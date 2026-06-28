Hrvati su u poslednjem kolu grupe L pobedili afrički tim sa 2:1 i tako prošli u šesnaestinu finala kao drugi u grupi, a naredni protivnik biće im Portugal.

Posle meča je Rade Bogdanović imao i reči hvale i kritika na račun "vatrenih". Nije mu se dopalo kako su igrali u drugom delu, pošto je prvo poluvreme opisao kao da su "Hrvati razvukli ekipu Gane kao harmoniku".

- Čuli su u Gani da želimo da igraju atraktivnije da nas ne bi uspavali. Hrvatska je prvih 20-25 minuta u drugom delu bila, moglo bi se reći i malo izgubljena kada se uporedi prvo poluvreme - počeo je Bogdanović u studiju RTS-a.

Gol koji je Gana dala u 73. minutu bio je iz prekida.

- Očigledno je problem hrvatskog tima u prekidima, opet su primili gol iz prekida. Hteli to da priznaju ili ne. Očajno su branili te prekide - dodao je Bogdanović.

U studiju sa Radetom bio je i Goran Plavi Stevanović, nekadašnji selektor Gane koji je posebno hvalio Luku Modrića. Hvalio ga je i Bogdanović, ali posebno istakao Nikolu Vlašića.

- Lako je orkestru da svira kada ima dirigente, pusti orkestar da vidiš kako je sa trubačem. Vlašić među četvoricom igrača Gane daje gol, najniži na terenu, lep gol glavom, zahtevan gol, pametan je. Lepo se pozicionirao, pustio ih da gledaju lopte, bar jedan od njih je trebalo njega da gleda - pričao je Rade prvo o strelcu gola za pobedu.

Zatim je u superlativima govorio o Ivanu Perišiću.

- Slažem se sa Goranom sve oko Modrića, ali Perišić. Bravo. Najavili smo ga. Malo je možda i u ekipi pored Modrića zapostavljen od strane medija. Ne znam kako stoji na Instagramu i na društvenim mrežama. Tamo su ljudi koji ne znaju puno o fudbalu, ali je Perišić strašan igrač. Pokriva sve moguće pozicije. Modrić na poziciji levog beka uklizava i zaustavlja napad i to treba reći. Posle operacije kolena se Perišić oporavljao u Beogradu nekoliko meseci, imao je najtežu povredu za fudbalera u tim godinama - zaključio je Bogdanović.