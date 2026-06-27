Meč je trajao sat i 35 minuta. Kiz je 27. teniserka sveta, dok je Marija 112. na WTA listi.
Američka teniserka je u prvom setu napravila dva brejka, dok je u drugom setu jednom oduzela servis protivnici za trijumf i trofej.
Kiz je u Velikoj Britaniji došla do 11. WTA titule u karijeri, pored toga je dobila 37.390 dolara i 250 bodova za WTA listu, dok je Mariji pripalo 22.125 dolara i 165 bodova.
Tenis
Dobra priprema za Vimbldon: Medison Kiz osvojila turnir u Istbornu
Američka teniserka Medison Kiz osvojila je WTA turnir u Istbornu, pošto je danas u finalu pobedila Nemicu Tatjanu Mariju rezultatom 7:5, 6:4
Meč je trajao sat i 35 minuta. Kiz je 27. teniserka sveta, dok je Marija 112. na WTA listi.
Tenis
Najnovije
Najčitanije
41min
Engleska slomila otpor Paname za prvo mesto: Hrvatska pobedila Ganu za plasman u nokaut fazu, Afrikanci kao treći idu dalje
1D
Otac Srbin, majka Hrvatica, a ona je nova teniska zvezda: "Mojim roditeljima je to bilo veoma važno, osećam se blagosloveno"
1D
Komentari (0)