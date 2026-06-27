Meč je trajao sat i 35 minuta. Kiz je 27. teniserka sveta, dok je Marija 112. na WTA listi.



Američka teniserka je u prvom setu napravila dva brejka, dok je u drugom setu jednom oduzela servis protivnici za trijumf i trofej.



Kiz je u Velikoj Britaniji došla do 11. WTA titule u karijeri, pored toga je dobila 37.390 dolara i 250 bodova za WTA listu, dok je Mariji pripalo 22.125 dolara i 165 bodova.