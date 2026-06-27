Nekadašnji nemački teniser, koji je tokom karijere bio i trener Novaka Đokovića, istakao je da je nakon svega drastično suzio krug ljudi kojima veruje i da danas gotovo nikome ne dozvoljava lak pristup sebi i svojoj porodici.

-Mogu da kažem da je nestalo 90 odsto ljudi iz mog nekadašnjeg okruženja. Verovatno čak i 95 odsto. To ne znači da ih ignorišem – kada vidim njihov broj telefona, jednostavno im ljubazno odgovorim sa ‘ne’", izjavio je Beker.

On je dodatno objasnio da se i dalje susreće sa pokušajima pojedinaca da se ponovo približe njegovom privatnom životu, ali da danas reaguje mnogo opreznije nego ranije.

-Naravno, neki ljudi pokušavaju da se vrate u moj život. Ali sada u porodici imamo svojevrsni sistem upozorenja. Ako se alarm uključi dovoljno brzo, nemam problem da budem neljubazan. Neću da ugrozim naš život novim greškama.

Beker naglašava da ga je iskustvo kroz koje je prošao potpuno promenilo i učinilo znatno zatvorenijim kada je u pitanju poverenje.

-Uvek morate da imate na umu da neko može da vreba iza ugla i pokušava da manipuliše vama kako biste ponovo pali. Takva je priroda igre kada ste u mojoj situaciji. Sada više niko neće proći - rekao je legendarni Nemac u intervjuu za The Telegraph.