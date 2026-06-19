-Za mene ovo ne može da bude fizički problem, već mentalni. Ne znamo šta mu se dešava u glavi. Koliki pritisak stavlja na sebe? Rekao je da nije dobro spavao. Kada previše razmišljate i nervozni ste, teško je da zaspite - rekao je Beker.

Nemac je posebno naglasio da je Siner ove godine delovao nepobedivo.

-Ovo je najveća senzacija na grend slemovima u poslednjih nekoliko godina. Siner je smatran nepobedivim. Osvojio je Monte Karlo, Madrid i Rim na impresivan način, a onda je danas dva puta servirao za meč i nije uspeo da ga završi.

Beker smatra da se kod Italijana i ranije mogla primetiti određena ranjivost u dugim i zahtevnim mečevima.

-Kada mečevi na Grend slemovima postanu veoma dugi ili intenzivni, često nailazi na fizičke, a možda i mentalne poteškoće. Prethodno su pitali me ko će biti Sinerov najveći protivnik u Parizu. Odgovorio sam – vreme. I ponovo smo to videli".

Ipak, Beker veruje da je važnu ulogu odigrao i umor nagomilan tokom fantastične sezone.

-Od početka marta igrao je u Kaliforniji, na Floridi, u Monte Karlu, Madridu i Rimu. Neprestano je pobeđivao. Ali u jednom trenutku čovek se jednostavno isprazni. On je samo čovek i imao je loš dan. Meni je bilo teško da poverujem da je posle dva sata igre odjednom počeo da pokazuje znakove grčeva. Po mom mišljenju, sve je krenulo iz glave. Dopalo mi se što nije tražio izgovore i što je rekao: 'Krivica je moja'".