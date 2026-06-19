Fudbaleri Crvene zvezde vraćaju se ovog petka sa prvog dela priprema na Zlatiboru koje su odrađene bez dobrog dela ekipe. U drugom delu u Austriji priključuju se i reprezentativci koji su dobili duži odmor. Međutim, ima i onih igrača koji se izvesno neće vraćati.

Među igračima koji će produžiti dalje je i Šavi Babika koji bi uskoro trebalo da izabere novi klub. Završio je Gabonac relativno uspešnu pozajmicu, bar za njega, ali ne i za klub Karagumruk koji je ispao iz lige. Babika je imao dobre partije, ali bi otkup od 4.000.000 evra bio previsok za klub koji će igrati drugi rang.

Tako da će 26-godišnji ofaznivac u drugu sredinu, a trenutno se interesuju Karabah, AEK iz Atine i Omonija. Svi oni su i te kako u mogućnosti da isplate Zvezdi traženo, samo je pitanje ko će prvi do potpisa.

Babika je stigao prošlog leta kao veliko pojačanje iz Tuluza za 4.000.000, ali nije opravdao očekivanja. Trebao mu je duži period adaptacije, a onda se povredio i u potpunosti ispao iz ritma. Odigrao je svega šest utakmica i skupio 317 minuta na terenu bez učinka.