Za Daglasa Ovusua nema budućnosti u Crvenoj zvezdi. Crveno-beli žele da ga prodaju, ali problem bi mogla da predstavlja cena.

Izraelski portal "One" objavio je da Hapoel iz Tel Aviva želi Ovusua kao zamenu za Loizua koji je prodat Crvenoj zvezdi, ali prve informacije su da im je internacionalac iz Gane preskup.

Crvena zvezda traži obeštećenje od 2,2 miliona evra, a Hapoel to ne može da prati.

Ovusu je tokom priprema bio otpisan iz planova stručnog štaba, a činilo se da bi karijeru mogao da nastavi u Viktoriji Plzenj. Ipak, taj transfer je propao nakon što su Česi na lekarskim pregledima ustanovili problem sa kolenom i odlučili da odustanu od angažovanja.

Ganski internacionalac trenutno nije registrovan za takmičenja i trenira odvojeno sa ekipom Crvene zvezde dok čeka rasplet situacije i pronalazak novog kluba.