Edin Džeko potpisao je jednogodišnji ugovor sa Šalkeom, saopštio je klub koji je izborio ulazak u Bundesligu.

Legendarni bosanskohercegovački reprezentativac ponovo će se pridružiti timu u nedelju, nakon što je igrao za svoju zemlju na Svetskom prvenstvu.

Četrdesetogodišnji veteran pridružio se timu iz Gelzenkirhena na pozajmici iz Fjorentine u januaru i doprineo je povratku "plavih" u nemačku elitu, zabeleživši šest golova i isti broj asistencija na 11 utakmica.

Edin Džeko će nositi dres sa brojem deset naredne sezone u Šalkeu, a ova ekipa u prvom kolu Bundeslige gostuje Augzburgu.





