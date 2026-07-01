-Ovo je nešto novo za ovu ekipu, posebno za ove mlade igrače, na kraju krajeva i za mene. Prvi je put, nadam se da će biti još neka... - rekao je Edin Džeko pred možda svoju i poslednju utakmicu u dresu BiH.

Nastavio je u istom ritmu.

-Svi pričaju o BiH i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu. Imamo sutra priliku da pokušamo da napravimo ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti laka utakmica, Amerikanci su dobra, brza i organizovana ekipa. Neće biti lako, ali nije ni Bosna tu slučajno. Imamo svoje adute i kvalitete. Svesni smo, verujemo u sebe, kao što je to bilo i protiv Velsa i Italije. Ekipa koja ne veruje ne može da dođe ovde.

Džeko je govorio o Amerima.

-Gledao sam izjave njihovih igrača i oni nas ne potcenjuju. Verujem da nas neće potceniti bez obzira na to što govore pojedini stručnjaci, jer da razumeju fudbal, sigurno ne bi davali takve izjave.